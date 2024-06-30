الجيش: انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة كفرعبيدا

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش تمكنت اليوم من انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة بلدة كفرعبيدا - الشمال أثناء ممارسته السباحة، ويجري البحث عن شخص آخر كان برفقته.