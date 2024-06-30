الجيش: انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة كفرعبيدا

بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤، تمكنت وحدة من الجيش من انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة بلدة كفرعبيدا - الشمال أثناء ممارسته السباحة، ويجري البحث عن شخص آخر كان برفقته.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/FPDFsHwPNO pic.twitter.com/rAYjWXEpla
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 30, 2024
بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤، تمكنت وحدة من الجيش من انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة بلدة كفرعبيدا - الشمال أثناء ممارسته السباحة، ويجري البحث عن شخص آخر كان برفقته.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/FPDFsHwPNO pic.twitter.com/rAYjWXEpla