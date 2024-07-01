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توقيف شخص تحرّش بابن الـ7 سنوات

أمن وقضاء
2024-07-01 | 03:10
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توقيف شخص تحرّش بابن الـ7 سنوات
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توقيف شخص تحرّش بابن الـ7 سنوات

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات بتاريخ 16-05-2024، حول قيام أحد الأشخاص بالتحرّش بقاصر عمره حوالي 7 سنوات في إحدى القرى الجنوبيّة.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة المذكورة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت إلى معرفة هويّته ويدعى:

م. س. (من مواليد عام ١٩٨٥، سوري)

وبالتاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومتابعة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان وجوده، وتمكّنت من توقيفه.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنيّة بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

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