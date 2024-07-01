قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات

تعرض فريق تابع لصاحب احد المولدات في منطقة مار الياس لإطلاق نار عند مدخل ثكنة الحلو ما ادى الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى وفرار مطلق النار.



وتفيد المعلومات بأن الموضوع متعلق بخلاف على توزيع المشتركين بين اصحاب المولدات خصوصاً أن من اطلق النار سبق واستهدف فريقاً تابعاً لاصحاب المولد المنافس له ومنعهم من دخول المنطقة متسلحاً بغطاء حزبي يقول إنه يتمتع به.