من عائلة واحدة... 7 جرحى بحادث سير في زوق مصبح ليلًا

سقط 7 جرحى في حادث سير عند منتصف الليل على اوتوستراد زوق مصبح المسلك الغربي، بين سيارة رباعية الدفع نوع "انفينيتي" وسيارة "تويوتا افانزا".



والجرحى فلسطينيون كانوا داخل التويوتا وهم أب وأم وأولادهما الخمسة، وتم نقلهم بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى السان جون في جونية.