جريح بطلق ناري في بعلبك

نقل الشاب ع. م. ح. (19 عامًا) إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك مصابًا بطلق ناري في الرأس وهو في حال حرجة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.