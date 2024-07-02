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عصابة سرق أفرادها عشرات السيارات... ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة يُلقي القبض على أحدهم
أمن وقضاء
2024-07-02 | 09:34
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عصابة سرق أفرادها عشرات السيارات... ومكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة يُلقي القبض على أحدهم
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي يقوم بها مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، توصل الى تحديد هوية أحد المشتبه بهم بعمليات سرقة السيّارات، ويدعى: ع. خ. (مواليد عام 1991، لبناني).
وبتاريخ ١٣-٠٦-٢٠٢٤، وبعد عمليات الرصد والتعقب التي قامت بها عناصر هذا المكتب والتي استمرت لحوالى الشهر، تمكنت من إلقاء القبض عليه.
وبالتحقيق معه، اعترف باقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة عشرات السيّارات.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص بناءً على إشارته، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي أفراد العصابة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
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