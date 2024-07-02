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ياسمين الحمادة غادرت ولم تعُد
أمن وقضاء
2024-07-02 | 10:20
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ياسمين الحمادة غادرت ولم تعُد
عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة ياسمين أحمد الحمادة (مواليد عام 1988، لبنانية) التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في محلّة الرّامة- وادي خالد حوالى الساعة 8:00 من تاريخ 30/06/2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بمخفر وادي خالد التابع لفصيلة القبيّات في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 351684/26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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