الجيش: توقيف ٣ مواطنين في بلدة أفقا - جبيل ومنطقتَي خلدة والحارة البرانية - طربلس

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة أفقا - جبيل وأوقفت المواطن (م.ز.) لإقدامه على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية.



وأفادت بأن دورية أخرى أوقفت في منطقة خلدة المواطن (ر.ح.) لإقدامه على إطلاق النار. كذلك أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الحارة البرانية - طرابلس المواطن (خ.ح.) لترويجه عملات مزورة.



وبحسب البيان، فقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.