في بعلبك... سوري يطعن طليقته

طعن السوري "ا.د" طليقته "هـ.د" بالسكين في وجهها، داخل منزلها الكائن في حي الشميس في بعلبك، ما استدعى نقلها إلى مستشفى بعلبك الحكومي وهي في حال حرجة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.