أمن الدولة تخلي بلدة بكفتين من النازحين

قامت دوريات من أمن الدولة في الشمال، وعملًا بإشارة القضاء المختص، بإخلاء بلدة بكفتين في قضاء الكورة من النازحين السوريين، وقامت بإزالة الخيم الخاصة بهم، بمرافقة عناصر من البلدية.

