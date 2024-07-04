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المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا على 7 مواقع عسكرية إسرائيلية

أمن وقضاء
2024-07-04 | 05:12
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المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا على 7 مواقع عسكرية إسرائيلية
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المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا على 7 مواقع عسكرية إسرائيلية

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أنها شنّت هجوما جويا بسرب من ‏المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة ‏دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ‏ثكنة معاليه غولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر لواء غولاني ‏ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا.‏

وبحسب البيان، فإن هذا الهجوم يأتي "استكمالاً للرد ‌‏على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة ‏صور". 

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