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المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا على 7 مواقع عسكرية إسرائيلية
أمن وقضاء
2024-07-04 | 05:12
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المقاومة الإسلامية تشن هجوما جويا على 7 مواقع عسكرية إسرائيلية
أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان، أنها شنّت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المستحدث في ثكنة اييلايت، ومقر قيادة اللواء المدرع السابع في ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة المنطقة الشمالية في قاعدة دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة الشمالية ميشار، ومقر قيادة لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني، والقاعدة الرئيسية الدائمة لفرقة 146 ايلانيا، ومقر لواء غولاني ووحدة إيغوز في ثكنة شراغا.
وبحسب البيان، فإن هذا الهجوم يأتي "استكمالاً للرد على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو في منطقة الحوش في مدينة صور".
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