الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
28
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حاجز محبة لقوى الأمن في برج الغزال لنشر الوعي على اعتمار سائقي الدراجات النارية خوذًا بمواصفات عالمية
أمن وقضاء
2024-07-04 | 10:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حاجز محبة لقوى الأمن في برج الغزال لنشر الوعي على اعتمار سائقي الدراجات النارية خوذًا بمواصفات عالمية
تم إطلاق حملة توعية بعنوان "ما تسترخص بحياتك الخوذة مش أغلى من حياتك"، وذلك للحد من مخاطر قيادة الدراجات الالية عبر الالتزام بقانون السير واعتمار الخوذة، في إطار التعاون القائم بين قوى الأمن الداخلي والنادي اللبناني للدراجات النارية بما يتماهى مع مبادىء الشرطة المجتمعية ومن اجل تعزيز السلامة المرورية.
كما أقيم حاجز محبة في محلة برج الغزال ببيروت، تخلّله نشر الوعي عن أهمية اعتمار الخوذة ونوعيتها كون معظم سائقي الدراجات يعمدون إلى استعمال الخوذ البلاستيكية التي تسبب مخاطر جسيمة على حياتهم وحول سلامة سائقي الدراجات الآلية.
ولاقت هذه الحملة استحسانًا من قبل سائقي الدراجات حيث قدم لهم عناصر قوى الامن المولجين بإقامة الحاجز ومدير النشاطات في النادي المذكور السيد فؤاد الصمدي شروحات عن قانون السير لجهة قيادة الدراجات وأهمية اعتمار الخوذة المعترف بها دوليًا حفاظًا على سلامتهم والسلامة العامة.
وفي الختام، جرى توزيع خوذ معتمدة وفق شروط السلامة العامة المعترف بها دوليًا على بعض سائقي الدراجات الآلية الذين صودف مرروهم.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأمن
الغزال
الوعي
اعتمار
سائقي
الدراجات
النارية
خوذًا
بمواصفات
عالمية
التالي
حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية بمئات الصواريخ وسرب من المسيرات
أمن الدولة تخلي بلدة بكفتين من النازحين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-14
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-14
هبة أدوية ضخمة من الإمارات لقوى الأمن الداخلي
0
أمن وقضاء
2024-05-28
توقيف عصابة لسرقة المنازل والسيارات والدراجات النارية
أمن وقضاء
2024-05-28
توقيف عصابة لسرقة المنازل والسيارات والدراجات النارية
0
أخبار لبنان
2024-05-20
معن خليل: الغبيري والضاحية لن تكونا مدخلا لفتنة مع القوى الأمنية
أخبار لبنان
2024-05-20
معن خليل: الغبيري والضاحية لن تكونا مدخلا لفتنة مع القوى الأمنية
0
أمن وقضاء
2024-05-19
إليكم آلية فك حجز الدراجات النارية والسيارات
أمن وقضاء
2024-05-19
إليكم آلية فك حجز الدراجات النارية والسيارات
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:32
يسرقان سيارات حديثة الصنع بهدف تهريبها إلى سوريا فوقعا في قبضة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
أمن وقضاء
12:32
يسرقان سيارات حديثة الصنع بهدف تهريبها إلى سوريا فوقعا في قبضة مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
0
أمن وقضاء
11:51
تعميم صورة موقوف من أصحاب السوابق بأعمال نصب واحتيال...
أمن وقضاء
11:51
تعميم صورة موقوف من أصحاب السوابق بأعمال نصب واحتيال...
0
أمن وقضاء
10:56
سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا
أمن وقضاء
10:56
سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا
0
أمن وقضاء
07:36
3 محاضر ضبط جنوباً بحق صاحب مستودع وصاحبي مولدين
أمن وقضاء
07:36
3 محاضر ضبط جنوباً بحق صاحب مستودع وصاحبي مولدين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-07
القاهرة تستضيف وفودًا من قطر والولايات المتحدة وحماس
أخبار دولية
2024-05-07
القاهرة تستضيف وفودًا من قطر والولايات المتحدة وحماس
0
فنّ
13:33
مهرجان الزمن الجميل بدورته السابعة... تكريم عمالقة الفن والإبداع مستمر!
فنّ
13:33
مهرجان الزمن الجميل بدورته السابعة... تكريم عمالقة الفن والإبداع مستمر!
0
أخبار دولية
2024-07-03
خامنئي: المشاركة في انتخابات الرئاسة الإيرانية "كانت أقل من المتوقع"
أخبار دولية
2024-07-03
خامنئي: المشاركة في انتخابات الرئاسة الإيرانية "كانت أقل من المتوقع"
0
أخبار لبنان
06:56
سلسلة لقاءات ميقاتي... أبو فاعور: الأولوية هي لترميم هيكل الدولة
أخبار لبنان
06:56
سلسلة لقاءات ميقاتي... أبو فاعور: الأولوية هي لترميم هيكل الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:57
رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"
رياضة
13:57
رزنامة رياضة المحركات اللبنانية كانت هذا الأسبوع على موعد مع إنطلاق سباقات "الدريفت"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest
تقارير نشرة الاخبار
13:53
الإستعدادات انتهت لإستقبالكم غدًا في Train Station في مار مخايل ضمن مهرجان Beirut Euro Fest
0
رياضة
13:50
التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية
رياضة
13:50
التحضيرات مستمرة لإنهاء ملعب البادل تحضيرًا لاستضافة أول بطولة رسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
خمسون عامًا مرت على حادثة إختطاف أحد أهم الصحافيين اللبنانيين في القرن الماضي: ميشال أبو جودة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الزمن الجميل لفتة لعمالقة الفن في العالم العربي ورسالة أمل للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مهرجان الزمن الجميل لفتة لعمالقة الفن في العالم العربي ورسالة أمل للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات
تقارير نشرة الاخبار
13:44
جمعية أهالي ضحايا إنفجار المرفأ: الكل مسؤول عن هذا الملف والكل يتقاذف المسؤوليات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد مناظرة فاشلة… ولاء الديمقراطيين لبايدن أقوى من العتب عليه
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بعد مناظرة فاشلة… ولاء الديمقراطيين لبايدن أقوى من العتب عليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سرقة دواليب السيارات ناشطة في بيروت لأن الـ"business" مربحة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سرقة دواليب السيارات ناشطة في بيروت لأن الـ"business" مربحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وسط أجواء سياسية مشحونة... فرنسا تستعد لخوض انتخابات حاسمة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
وسط أجواء سياسية مشحونة... فرنسا تستعد لخوض انتخابات حاسمة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
16:00
بعد إعلانها الخبر الكبير... نجوى كرم تُشارك متابعيها تفاصيل فستان زفافها (صور)
فنّ
16:00
بعد إعلانها الخبر الكبير... نجوى كرم تُشارك متابعيها تفاصيل فستان زفافها (صور)
2
خبر عاجل
14:56
سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لو كان هدف حزب الله تحرير فلسطين فعلًا لدخل مع حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول
خبر عاجل
14:56
سامي الجميل لـ حوار المرحلة: لو كان هدف حزب الله تحرير فلسطين فعلًا لدخل مع حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول
3
منوعات
16:58
أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!
منوعات
16:58
أجرت اختبار الحمض النووي لعائلتها عن طريق التسلية... ولكن النتيجة دمّرت الجميع!
4
رياضة
12:26
لبنان يتقدم على أنغولا مع إنتهاء النصف الأول من المباراة بنتيجة 35 - 24 ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في كرة السلة
رياضة
12:26
لبنان يتقدم على أنغولا مع إنتهاء النصف الأول من المباراة بنتيجة 35 - 24 ضمن التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس في كرة السلة
5
أخبار لبنان
15:47
الجميّل: لو كان هدف الحزب تحرير فلسطين لدخل مع حماس في 7 تشرين الأول وباسيل آخر من يحق له التنظير
أخبار لبنان
15:47
الجميّل: لو كان هدف الحزب تحرير فلسطين لدخل مع حماس في 7 تشرين الأول وباسيل آخر من يحق له التنظير
6
منوعات
08:27
بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)
منوعات
08:27
بعد حصولها على جائزة "الأم المثلية 2024"... وزيرة الثقافة النرويجية تكشف عن صدرها أمام الجمهور ابتهاجاً! (فيديو)
7
أمن وقضاء
10:56
سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا
أمن وقضاء
10:56
سقوط شابين على سطح مبنى في جونية أثناء ممارستهما هواية الطيران الشراعي في جبل غوسطا
8
خبر عاجل
04:19
التحكم المروري: تعطل مركبة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
خبر عاجل
04:19
التحكم المروري: تعطل مركبة قبل أنفاق المطار باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More