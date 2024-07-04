حاجز محبة لقوى الأمن في برج الغزال لنشر الوعي على اعتمار سائقي الدراجات النارية خوذًا بمواصفات عالمية

تم إطلاق حملة توعية بعنوان "ما تسترخص بحياتك الخوذة مش أغلى من حياتك"، وذلك للحد من مخاطر قيادة الدراجات الالية عبر الالتزام بقانون السير واعتمار الخوذة، في إطار التعاون القائم بين قوى الأمن الداخلي والنادي اللبناني للدراجات النارية بما يتماهى مع مبادىء الشرطة المجتمعية ومن اجل تعزيز السلامة المرورية.



كما أقيم حاجز محبة في محلة برج الغزال ببيروت، تخلّله نشر الوعي عن أهمية اعتمار الخوذة ونوعيتها كون معظم سائقي الدراجات يعمدون إلى استعمال الخوذ البلاستيكية التي تسبب مخاطر جسيمة على حياتهم وحول سلامة سائقي الدراجات الآلية.



ولاقت هذه الحملة استحسانًا من قبل سائقي الدراجات حيث قدم لهم عناصر قوى الامن المولجين بإقامة الحاجز ومدير النشاطات في النادي المذكور السيد فؤاد الصمدي شروحات عن قانون السير لجهة قيادة الدراجات وأهمية اعتمار الخوذة المعترف بها دوليًا حفاظًا على سلامتهم والسلامة العامة.



وفي الختام، جرى توزيع خوذ معتمدة وفق شروط السلامة العامة المعترف بها دوليًا على بعض سائقي الدراجات الآلية الذين صودف مرروهم.