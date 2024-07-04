تعميم صورة موقوف من أصحاب السوابق بأعمال نصب واحتيال...

تمكّنت عناصر فصيلة عدلون في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ ٢-٧-٢٠٢٤، من توقيف المدعو ع. ف. (مواليد عام 1971، لبناني) في بلدة انصارية- صيدا، لإقدامه على عدة عمليات احتيالية، وقد تبيّن أنه من أصحاب السوابق بجرائم الاحتيال.



وبناء على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرّفوا عليه، الحضور إلى مركز فصيلة عدلون الكائن في بلدة الصرفند – قرب فرن القلعة، أو الاتصال على الرقم: 441064-07، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







