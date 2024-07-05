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شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...

أمن وقضاء
2024-07-05 | 02:27
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شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...
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شاهدهم يسرقون في حارة حريك وصرخ عليهم من شرفة منزله فأردوه...

أثناء قيام مجهولين بتنفيذ عمليّة سرقة دراجة آليّة في محلّة حارة حريك -الضّاحية، شوهدوا من قبل المدعو (ف. م. من مواليد عام ۱۹۹٦، لبناني)، الذي قام بالصّراخ عليهم من شرفة منزله، عندها أقدم أحد السّارقين على إطلاق النار عليه من مسدّس حربي وأصابه في رأسه، وتمّ نقله إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات استقصاءاتها وتحريّاتها المكثّفة لكشف هويّة الفاعلين. وبتاريخ 16-02-2024، أوقفت اثنين من أفراد العصابة المتورّطين، وهما: ح. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) وي. ز. (من مواليد عام ١٩٩٤، لبناني).

وبالتّحقيق معهما، في حينه، اعترفا بإقدامهما على محاولة سرقة الدّراجة من محلّة حارة حريك، بالاشتراك مع المدعو (ع. ح. من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني). وأضافا أنه عند تنفيذهم عمليّة السّرقة قام أحد سكان المحلّة بالصراخ من شرفة منزله، فأقدم الأخير على إطلاق النار باتجاه الشخص الذي صرخ، وفرّوا جميعًا، ثم علموا لاحقا أن الشخص الذي أُطلِقَت النّار عليه قد فارق الحياة.

وبتاريخ 06-06-2024، وبعد عمليّة متابعة دقيقة استمرت لأربعة أشهر، تمكّنت القوّة الخاصّة في الشّعبة من توقيف (ع. ح.) بعمليّة محترفة في محلّة خلدة، وهو على متن سيّارة نوع "هيونداي سوناتا"، تم ضبطها. وبتفتيشه والسّيّارة، ضبط بحوزته مسدّس حربي وكميّة من الكوكايين.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه بمحاولة سرقة الدّراجة الآليّة، وأنه لدى كشف أمرهم من قبل أحد القاطنين في المحلّة، أقدم على إطلاق النّار باتجاهه من مسدّس حربي، ما أدّى إلى إصابته ووفاته على الفور، كما وبتنفيذه أكثر من /20/ عمليّة سرقة دراجة من مناطق مختلفة، منها: دير قوبل، طريق الجديدة، الشّويفات، بشامون، وعرمون، إما بمفرده أو برفقة آخرين، واعترف بتعاطي المخدّرات.

  تم ضبط المسدّس الحربي المستخدَم في جريمة القتل، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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