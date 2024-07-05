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"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة ومقلّدة ومطبعة لتزوير غلافات للمعسل المزور
أمن وقضاء
2024-07-05 | 04:06
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"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة ومقلّدة ومطبعة لتزوير غلافات للمعسل المزور
ضبطت إدارة حصر' التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور والتنباك العجمي المهرب والسيجارة الالكترونية vape بنتيجة عمليات دعم في منطقة النبي شيت بمؤازرة الجيش اللبناني.
كذلك ضبطت "الريجي" مطبعة لتزوير غلافات لتعبئة المعسل المزور في الضاحية الجنوبية .
وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".
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