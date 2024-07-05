تضييق مسلك أوتوستراد الزلقا - جلّ الدّيب يومي السبت والأحد

سيتم السّماح لإحدى الشّركات، يومي السّبت والأحد في 6و7-7-2024، باستخدام جزء من مسلك أوتوستراد الزلقا - جلّ الدّيب، لركن رافعة بالقرب من "مؤسّسة لاسيغال سابقاً La Cigale"، حيث ستعمل على فك "ونش بناء" متّصل بأحد الأبنية المحاذية للمسلك المذكور.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التّوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على السّلامة العامّة، ومنعاً للازدحام.