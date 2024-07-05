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الأمن العام أعلن حاجته لتطويع مأمورين متمرنين من حملة البروفيه أو شهادة تكميلية مهنية BP
أمن وقضاء
2024-07-05 | 12:56
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الأمن العام أعلن حاجته لتطويع مأمورين متمرنين من حملة البروفيه أو شهادة تكميلية مهنية BP
اعلنت المديرية العامة للأمن العام حاجتها لتطويع مأمورين متمرنين من حملة شهادة البروفية اللبنانية أو شهادة تكميلية مهنية "BP" أو إفادة نجاح مصادق عليها بتاريخ جديد خلال العام ٢٠٢٤ في إحدى الشهادتين المشار إليهما، من بين المدنيين (ذكور فقط)، بطريقة المباراة.
تقدم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصيّاً إعتباراً من تاريخ ١٥/٧/٢٠٢٤ ولغاية تاريخ ٧/٨/٢٠٢٤ ضمناً من الساعة ٨٫٠٠ و حتى الساعة ١٥٫٠٠ من كل يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر، ساحة ساعة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي TVA ، وفقاً للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين.
للإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات، يمكن:
- مراجعة دوائر و مراكز الأمن العام الإقليمية.
- مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت :
www. General-security.gov.lb
- الإتصال على الرقم ١٧١٧.
وأشارت إلى أنه "في حال مصادفة أحد الأيام المذكورة أعلاه يوم عطلة رسمية، يقدم المرشحون طلباتهم في الأيام المخصصة للمتخلفين بعذر شرعي".
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