4 جرحى في غارة إسرائيلية على بنت جبيل

نفذت مسيرة اسرائيلية قرابة العاشرة والنصف من مساء اليوم عدوانًا جويًا حيث نفذت غارة مستهدفةً بلدة يارون.



وبعد اقل من نصف ساعة، جددت مسيرة إسرائيلية اغارتها مستهدفةً منطقة الوادي في مدينة بنت جبيل.



وخلال عمل فرق الإطفاء التابعة لاتحاد بلديات بنت جبيل على إهماد النيران الناتجة عن العدوان الجوي الاسرائيلي، تعرضت المنطقة لغارة عنيفة نفذتها المقاتلات الحربية ادت الى وقوع 4 اصابات طفيفة، اثنان منهما من فريق الإطفاء التابع لإتحاد بلديات بنت جبيل، وتم نقلهم الى مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل.