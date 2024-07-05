الجيش: توقيف 3 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات 3 مواطنين وفقًا لما يلي:

- توقيف المواطنين (و.ش.) و(م.خ.) في منطقة أدونيس - جبل لبنان لارتكابهما أعمال سرقة ونصب واحتيال لصالح عصابة يرأسها أحد الموقوفين داخل سجن رومية، ولإقدامهما على تعاطي المخدرات والاتجار بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات وسلاح حربي.

- توقيف المواطن (ح.ح.) في مدينة جبيل لنقله سيارات مسروقة لصالح عصابة سرقة سيارات يرأسها موقوفون داخل سجن رومية، ولإقدامه على تعاطي المخدرات وحيازته كمية منها.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختصز