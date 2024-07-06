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تخزّن المخدِّرات داخل شقتها لتوزّعها على المروّجين وشعبة المعلومات كشفت هويتها

أمن وقضاء
2024-07-06 | 05:37
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تخزّن المخدِّرات داخل شقتها لتوزّعها على المروّجين وشعبة المعلومات كشفت هويتها
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تخزّن المخدِّرات داخل شقتها لتوزّعها على المروّجين وشعبة المعلومات كشفت هويتها

أوقفت قوى الأمن الداخلي ن. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۰، سورية الجنسية)  لقيامها، برفقة مجهول، بتخزين مخدّرات داخل إحدى الشقق في محلة صحراء الشويفات وتوزيعها على المروّجين.

وفي التفاصيل، نفّذت دوريات الشعبة عملية مداهمة للشقة في محلة صحراء الشويفات، وأوقفت المذكورة داخلها. 

وبتفتيشها والشقة تم ضبط ما يلي:

/6/ أكياس بداخلها مادة الماريجوانا زنتها بالكامل حوالي /145/غ
/6/ مظاريف بداخلها مادة حشيشة الكيف زنتها بالكامل حوالي /135/غ
/15/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة بيضاء اللون زنة العلبة الواحدة حوالي /3،5/غ
/11/ مظروفًا مدوّن عليها "buzz extra" زنة المظروف الواحد حوالي /2،7/غ
/31/ مظروفًا مدوّن عليها "net extra 0،5" زنة المظروف الواحد حوالي /2،9/غ
/14/ مظروفًا مدوّن عليها "gram Ajnabi 0،5" زنة المظروف الواحد حوالي /2،6/غ
/21/ مظروفًا مدوّن عليها "1 غ نت الحاج" زنة المظروف الواحد حوالي /3،5/غ
مبلغ مالي وهواتف خلوية.

وبالتحقيق معها، اعترفت بما نُسِبَ إليها لجهة قيامها برفقة زوجها – متوارٍ عن الأنظار- على تخزين المخدّرات داخل شقتهم في محلة صحراء الشويفات وتوزيعها على المروّجين.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مخدرات

شعبة المعلومات

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