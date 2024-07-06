تدابير سير في بيروت الأحد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة في بيان، أن "جمعية بيروت ماراثون" ستُنَظِّم يوم غد الأحد، سباق "Run the city" لمسافة 10 كلم في مدينة بيروت. لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التاّلية:



- منع وقوف ومرور السيارات على المسالك الآتية اعتبارًا من الساعة 5،00 ولحين الانتهاء من السباق من التاريخ المذكور أعلاه.



ينطلق السباق عند الساعة 6،30 من ساحة النجمة باتجاه جريدة النهار، مرورًا بشارع ويغان إلى مفرق محلات "باتشي"، نزولاً إلى تقاطع فوش ثم تقاطع اللمبي-البيال باتجاه الخط البحري وصولاً إلى "الزيتونة باي"، ومن ثم إلى السان جورج مرورا بتقاطع عين المريسة، وصولاً إلى الملاهي ومن ثم الالتفاف إلى الجهة المقابلة والعودة باتجاه فندق فينيسيا فوق النفق بعكس وجهة السير باتجاه الزيتونة باي - تقاطع فرنسوا الحاج، وصولاً إلى مطعم قمر حيث نهاية السباق.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، وتسهيلاً لحركة المرور.