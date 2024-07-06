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تدابير سير في بكفيا بمناسبة إقامة سباق "تسلّق الهضبة الثاني" للسيارات
أمن وقضاء
2024-07-06 | 12:26
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تدابير سير في بكفيا بمناسبة إقامة سباق "تسلّق الهضبة الثاني" للسيارات
أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه اعتبارًا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 17،00 من يوم الأحد 7-7-2024، سيقام في منطقة بكفيا - النعص سباق "تسلق الهضبة الثاني" للسيارات (Course De Cote). لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير سير، وفقاً لما يلي:
- منع مرور السيارات على طريق عام بكفيا - النعص، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية، طيلة فترة السباق.
- للقاصدين بلدة ضهور الشوير، سلوك طريق مركز الدفاع المدني، ثم باتجاه القصر، فكنيسة مار عبدا.
- للمتجهين نزولاً نحو أنطلياس، سلوك طريق كنيسة سيدة النجاة، ثم نحو طريق القصر باتجاه التمثال.
- منع مرور السيارات على مستديرة بكفيا طيلة فترة السباق.
وطلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير الموضوعة على الطرقات حفاظاً على السلامة العامة.
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