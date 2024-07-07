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نفذ أكثر من عملية سرقة من داخل منازل وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
2024-07-07 | 04:21
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نفذ أكثر من عملية سرقة من داخل منازل وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته
بتاريخ 28-6-2024، أقدم مجهول على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى منزل أحد المواطنين في محلة مزرعة يشوع، وسرق من داخله مجوهرات وأغراض خاصة، وفر الى جهة مجهولة.
وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية السارق وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت شعبة المعلومات في خلال ساعات من تحديد هويته، ويدعى:
ع. ر. (مواليد عام 1991، لبناني).
وبالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بأقل من 24 ساعة في محلة الجديدة على متن دراجة آلية نوع "سويت" لون أحمر، تم ضبطها. وبتفتيشه والدراجة، عثر على مبالغ مالية بعملات مختلفة، وهاتفين خلويين، و"مفرك" حديدي.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل المنزل المذكور في محلة مزرعة يشوع، بالإضافة الى سرقة منزل في محلة الزلقا، ومنازل لأشخاص وعمال أجانب.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
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