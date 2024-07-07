3 حالات غرق في الدامور وطرابلس والمنصف

أفادت مصادر الإنقاذ البحري في الدفاع المدني للـLBCI بأنه جرى تسجيل 3 حالات غرق بين مساء أمس واليوم، الأولى في الدامور والثانية في طرابلس والثالثة في المنصف.



وعملت عناصر الإنقاذ البحري في الدفاع المدني على انتشال جثة المدعو ف.خ.ا (لبناني الجنسية) الذي غرق في الدامور، كما نجحت في انقاذ المدعوة ن.خ.ف (لبنانية الجنسية) التي غرقت في المنصف لكن حالتها حرجة، ولا يزال البحث مستمراً عن المدعو م.خ.ا (لبناني الجنسية) الذي غرق في بحر طرابلس.