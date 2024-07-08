اشترى مئات الدرّاجات الآليّة المسروقة ثمّ صرّفها وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ - شعبة العلاقات أنّ بعدما أوقفت شعبة المعلومات عصابة سلب دراجات بقوة السلاح وبنتيجة المتابعة التي أجرتها القطعات المختصة في الشعبة لتحديد هُوية باقي المتورطين وتوقيفهم، حدّدت قوى الأمن الداخليّ هُوية شخص كان يقوم بشراء الدراجات المسروقة من العصابة وتصريفها.



كما حدّدت مكان إقامته في محلة حي السلم، وهو المدعو:



م. م. (مواليد عام 2001، لبنانيّ) من أصحاب السوابق بقضايا سرقة، وقتل، ومخدِّرات، وإطلاق نار. وبحقه 3 ملاحقات بجرم تصريف مسروق، وسرقة، وإطلاق نار.



وأوقفته دورية تابعة للشعبة في محلة حي السلم.



واعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بشراء مئات الدراجات الآليّة المسروقة من العديد من الأشخاص، ومن بينهم أفراد العصابة المذكورة أعلاه، إضافة الى سرقة دراجات آليّة وتصريفها.

واعترف بأنّه يسلّم الدراجات في محلة مار مخايل لأشخاص يقوم شخص سوريّ مقيم في طرابلس بإرسالهم إليه، وذلك مقابل مبلغ 100 دولار أميركيّ عن كل دراجة.



كما اعترف بتعاطي حشيشة الكيف، وشرائها من محلة حي السلم.



وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.