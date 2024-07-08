الجيش داهم مخيم نهر البارد للقبض على مطلوبين أطلقوا النار في أحد الأعراس

داهمت وحدات من الجيش مخيم نهر البارد للقبض على مطلوبين أطلقوا النار في أحد الأعراس.



وأثناء تنفيذ العملية، تفاجأت القوات الأمنية بمقاومة مسلحة من قبل تجار مخدرات كانوا مختبئين داخل المخيم، وقد أسفر هذا الاشتباك عن تبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة.



وخلال العملية، قامت وحدات الجيش بإغلاق جميع مداخل ومخارج المخيم لمنع المطلوبين من الهروب والسيطرة على الوضع، كما تزامن ذلك مع تحليق طيران مروحي كثيف للجيش لتقديم الدعم والمراقبة الجوية.