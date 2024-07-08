نَقَلَ أحد المطلوبين للقضاء من بيروت إلى البقاع... كمين مُحكم أوقع به وبشريكه

توافرت معلومات للمجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية، عن قيام المدعو، ن. ق. (مواليد عام 1996، لبناني)، باستخدام "جيب" ذات زجاج حاجب للرؤيّة ولوحاتها مزوّرة لنقل مطلوب للقضاء من بيروت الى البقاع.



وبتاريخ 30-6-2024، نصبت قوّة من المجموعة المذكورة كمينًا محكمًا في محلّة ضهر البيدر، أدّى الى توقيف (ن. ق) المذكور، على متن الـ"جيب" وبرفقته (ح. م. مواليد عام 1997، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /5/ ملاحقات عدليّة بجرائم مخدّرات وتجارة أسلحة. وضبط بحوزتهما ظرفين من المخدّرات.



وتم تسليمهما إلى المراجع المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما عملًا بإشارة القضاء المختص.