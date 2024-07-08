الجيش: انتشال جثة مواطن بعدما غرق بالقرب من مركز الصيادين البحري - طرابلس

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن دورية من القوات البحرية في الجيش تمكنت من انتشال جثة المواطن (أ.ر)، بعدما غرق بالقرب من مركز الصيادين البحري - طرابلس، وتم تسليمها إلى الصليب الأحمر اللبناني.