القاصر فرح غادرت منزل شقيقها ولم تعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: فرح خالد الريس (مواليد عام 2009، لبنانيّة) التي غادرت منزل شقيقها الكائن في محلّة الأوزاعي في الساعة 8،00 من تاريخ 06/07/2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 450897/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.