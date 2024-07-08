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توقيف 4 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة

أمن وقضاء
2024-07-08 | 12:42
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توقيف 4 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة
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توقيف 4 مواطنين لارتكابهم جرائم مختلفة

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة المواطن (ا.ش.) المطلوب لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار على أشخاص ما أدى إلى مقتل مواطنة بتاريخ 8 /11 /2023، السلب بقوة السلاح والاعتداء على مواطنين، الاتجار بالأسلحة والدراجات النارية المسروقة، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات.

وضُبط في حوزته مسدس حربي ومبلغ من المال.

كما أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات المواطنين (ق.س.) و(ا.س.) و(ح.ح.) في منطقتَي سهل اللبوة – الرشيدية والبزالية لإقدامهم على نقل 43 سوريًّا دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 

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