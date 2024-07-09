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بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في محلة طريق المطار!
أمن وقضاء
2024-07-09 | 03:23
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بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروج مخدرات في محلة طريق المطار!
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في منطقة الضاحية الجنوبية على متن دراجة آلية.
وعلى اثر ذلك، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المروج وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّته ومكان إقامته في محلة حي السلم، وهو المدعو:ح. ه. (من مواليد عام ۲۰۰۳، لبناني).
وبتاريخ 09-06-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدِّرات في محلّة طريق المطار، على متن دراجة آليّة نوع "سويت" لون كحلي، تم ضبطها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط:
- 8 مظاريف بداخلها مادة الباز
- مظروف بداخله مادّة الكوكايين
- مبلغ مزيّف بقيمة 50 دولارا أميركيا
- مبلغ مالي وأجهزة خلويّة
كما تم ضبط دراجة ثانية يستخدمها، أيضاً، في عمليّة ترويج المخدّرات، وتبيّن أنها مسروقة.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فإنه بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات في الضاحية الجنوبية، على متن الدراجتَين الآليّتَين المضبوطتَين، وأنه استحصل على الدراجة المسروقة وهاتف خلوي من التّاجر الذي يعمل لصالحه.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
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شعبة المعلومات
مروج مخدرات
طريق المطار
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