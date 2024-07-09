قوى الأمن: مفرزة استقصاء البقاع أوقفت في سهل الفرزل مطلوبا بجرم تأليف عصابة وسرقة

توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي، حول وجود أحد المطلوبين الخطِرين في سهل بلدة الفرزل، ويُدعى:



س. ح. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)



تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيفه في المحلّة المذكورة، وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة.



سُلِّمَ الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.