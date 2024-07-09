توقيف مطلوب للقضاء بجرم مخدّرات في جلّ البحر - صور

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم، في مختلف المناطق اللّبنانية.



وبنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستعلاميّة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى ش. س. (من مواليد عام ۲۰۰۲، فلسطيني)، بحقّه مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات.



وبتاريخ 20-06-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة جل البحر - صور.



وأودع الموقوف المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.