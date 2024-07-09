مسلحان دخلا محلًا للصيرفة في زوق مكايل وسرقا مبلغًا ماليًا وتعديا على صاحبه

دخل مسلحان عصر اليوم محلًا للصيرفة في زوق مكايل - كسروان وسرقا مبلغ 20 مليون ليرة لبنانية والهاتف الخلوي لصاحب المحل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وحاول المسلحان أخذ مفتاح الخزنة لسرقة مبالغ مالية منها، فحصل تضارب بين صاحب المحل والسارقين اللذين أقدما على ضربه على رأسه بأعقاب مسدسيهما فأصاباه بجروح مختلفة، وفرا إلى جهة مجهولة.



ونقل صاحب المحل بواسطة الصليب الأحمر إلى مستشفى "سان جون" في جونية.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية، وبوشرت التحقيقات لمعرفة هوية السارقين.