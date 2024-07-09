فتاة قضت إختناقًا جراء حريق في محل للألبسة وسط السوق التجاري في النبطية

قضت الفتاة د.ع. أحمد (20 عامًا) اختناقًا جراء اندلاع حريق في محل للالبسة يملكه المواطن ح.س. في شارع الصباح وسط السوق التجاري في النبطية كانت داخله.



وحضرت الى المكان سيارة اطفاء تابعة للدفاع المدني وفرق اسعاف من "الهيئة الصحية الاسلامية" واسعاف النبطية، وعملت على اخماد النيران، ونقل جثمان الفتاة الى براد مستشفى نبيه بري الحكومي .



وقد أتت النيران على كافة محتويات المحل، وفتحت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقًا بملابساته.