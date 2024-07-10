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نفّذ مئات عمليات سلب بقوة السلاح... توقيف أحد أخطر المجرمين بعملية نوعية

أمن وقضاء
2024-07-10 | 02:43
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نفّذ مئات عمليات سلب بقوة السلاح... توقيف أحد أخطر المجرمين بعملية نوعية
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نفّذ مئات عمليات سلب بقوة السلاح... توقيف أحد أخطر المجرمين بعملية نوعية

حصلت في الآونة الأخيرة العديد من عمليات السلب بقوة السلاح في مناطق بيروت وجبل لبنان من قبل مجهولين يتجولون على متن دراجات آلية ويرصدون الضحايا ويشهرون أسلحة حربية بوجههم ويسلبونهم دراجاتهم وما توفّر معهم من مبالغ مالية وهواتف خليوية، وتترافق هذه العمليات أحيانًا مع إطلاق نار.

على الأثر، كثّفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي جهودها لتحديد هوية المتورطين بهذه العمليات ولاسيما بعد انتشار فيديوهات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي توثّق قيامهم بسلب المواطنين بقوة السلاح.

ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية أحد أخطر أفراد العصابة المذكورة، ويدعى خ. ك. ع. (مواليد عام 1997، لبناني) ملقب بـ "المشطوب"، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا: سطو مسلح، سلب بقوة السلاح، سرقة ومخدرات، ويوجد بحقه /10/ ملاحقات قضائية بجرائم: سلب بقوة السلاح وسرقة ومخدرات، وهو من الأشخاص الخطرين ومسلح بصورة مستمرة ويتواجد داخل مخيم صبرا.

وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على وضع خطة محكمة ومداهمة منزله وتوقيفه بما أمكن من السرعة.

وبتاريخ 4-7-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة لمكان إقامته في مخيم صبرا، وبعد التأكد من تواجده داخله، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية مداهمة لمنزله وأوقفته وضبطت بحوزته قنبلة يدوية.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة ترأسه عصابة سلب بقوة السلاح نفّذ بالاشتراك مع أفرادها-العمل جار لتوقيفهم- مئات عمليات سلب دراجات آلية وأشخاص بقوة السلاح في مناطق بيروت وجبل لبنان منها: الأشرفية، الروشة، الرملة البيضاء، قصقص، الزيتونة باي، سليم سلام، الحمرا، الجناح الكولا، الرحاب، الدورة، الطيونة، طريق المطار، محيط السفارة الكويتية، المدينة الرياضية وفرن الشباك، وذلك عبر التجول على متن دراجات آلية وبحوزتهم مسدس حربي وقنبلة يدوية.
وعند رصد ضحاياهم يشهرون أسلحتهم بوجههم ويسلبونهم دراجاتهم ومقتنياتهم، وفي بعض الحالات يطلقون النار باتجاههم أو في الهواء لترويعهم. كما أضاف أنهم كانوا يقومون بتصريف الدراجات المسروقة في محلة صبرا والمدينة الرياضية والجنوب والبقاع بعد نقلها على متن فانات لنقل الركاب. كذلك صرّح أنه نفّذ برفقة شخص آخر عملية سلب لركاب صعدوا معهم على متن فان في محلة الدورة وسلبوهم مبالغ مالية.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق باقي أفراد العصابة.

وعممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، التوجه إلى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في محلة جسر الباشا أو الاتصال على الرقم: 513732-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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