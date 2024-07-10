أمن الدولة في الشمال: إخلاء بيت شلالا من النازحين السوريّين

وجّهت دوريّات من أمن الدولة في الشمال –مكتب البترون، إنذاراتٍ للنازحين السوريّين القاطنين في بيت شلالا –قضاء البترون.



وخلال ساعات، تمّ إخلاء الغرف والمنازل التي يقطنونها بالكامل، من دون تسجيل أيّ اعتراض أو رفض لتنفيذ القرار.