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أقدم على التحرش بقاصر فكانت له مفرزة صيدا القضائية بالمرصاد

أمن وقضاء
2024-07-10 | 08:03
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أقدم على التحرش بقاصر فكانت له مفرزة صيدا القضائية بالمرصاد
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أقدم على التحرش بقاصر فكانت له مفرزة صيدا القضائية بالمرصاد

ورد إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقَدّمة من أحد المواطنين ضدّ شخص يعمل في محلّ للحلويات، في إحدى البلدات الجنوبية، بجرم التحرش بابنته القاصر (عمرها 13 عاما).

وعلى الفور، انتقلت دورية من المفرزة إلى المحل، حيث يعمل المدّعى عليه، وأحضرته إلى مركز المفرزة، وتبيّن أنّه من مواليد عام ١٩٧٦، لبناني.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة التّحرّش بالقاصر، وأنه قام بعرض فيديو إباحي عليها وتوجيه أحاديث إباحيّة لها، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وقد أودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

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