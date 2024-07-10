الجيش: توقيف 5 سوريين وتحرير 3 سوريات وطفل في مخيمَي بتدعي وبشوات - البقاع

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 10 / 7 /2024 على أثر إشكال عائلي بين سوريين في مخيمَين للنازحين السوريين في منطقتَي بتدعي وبشوات - البقاع، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات المخيمَين وأوقفت 5 سوريين. كما قامت بتحرير 3 سوريات وطفل بعد خطفهم من قبل المتورطين أثناء الإشكال.



بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".