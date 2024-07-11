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عودة طوعية لحوالي ٣٥٠ نازح من عرسال

أمن وقضاء
2024-07-11 | 02:47
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عودة طوعية لحوالي ٣٥٠ نازح من عرسال
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عودة طوعية لحوالي ٣٥٠ نازح من عرسال

نظمت المديرية العامة للامن العام عودة طوعية لحوالي ٣٥٠ نازح من عرسال عبر معبر الزمراني حيث كان الانطلاق من وادي حميد تحت اشراف ضباط وعناصر الامن العام. 
وتجمع النازحون منذ الساعة الخامسة صباحاً، حاملين المفروشات والاليات التي تحمل لوحات سورية، وتوجهوا بمواكبة امنية مشددة نحو معبر الزمراني الى قراهم داخل الاراضي السورية في ريف القصير ودمشق.

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