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هددوها وابتزوها وخططوا لخطف ابنها...
أمن وقضاء
2024-07-11 | 10:39
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هددوها وابتزوها وخططوا لخطف ابنها...
بعد توافر معلومات لفصيلة عاليه في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام مجهولين بتهديد وابتزاز السيّدة (ه. ش، مواليد عام 1992، سوريّة) بهدف الحصول على مبلغ /10،000/ دولار أميركيّ، وانهما يخططان لخطف ابنها القاصر في حال تمنعت عن الدفع، توصلت الفصيلة الى تحديد هوية متورطَين في العملية، وهما كل من:
ب. ع. (مواليد عام 1979، سوري) وهو الرّأس المُدبّر
م. ش. (مواليد عام 2004، سوري).
وبتاريخ 2-7-2024 وفي مدينة عاليه، وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفت قوة من هذه الفصيلة الأول على متن دراجة آليّة، وألقت القبض على الثاني على متن سيارة نوع "تويوتا".
وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بتهديد الضحية وابتزازها بغية الحصول على مبالغ مالية. وأضاف أنّه كان يريد خطف ابنها القاصر في حال لم تدفع له ما يريده، وذلك بالاشتراك مع المدعو: - م.ج. (مواليد عام 1983، سوري).
كما اعترف (م. ش.) بأنه على علم بما يقوم به (ب. ع.).
أخبار لبنان
أمن وقضاء
وابتزوها
وخططوا
ابنها...
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