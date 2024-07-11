الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هددوها وابتزوها وخططوا لخطف ابنها...

أمن وقضاء
2024-07-11 | 10:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هددوها وابتزوها وخططوا لخطف ابنها...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هددوها وابتزوها وخططوا لخطف ابنها...

بعد توافر معلومات لفصيلة عاليه في وحدة الدرك الاقليمي حول قيام مجهولين بتهديد وابتزاز السيّدة (ه. ش، مواليد عام 1992، سوريّة) بهدف الحصول على مبلغ /10،000/ دولار أميركيّ، وانهما يخططان لخطف ابنها القاصر في حال تمنعت عن الدفع، توصلت الفصيلة الى تحديد هوية متورطَين في العملية، وهما كل من:

ب. ع. (مواليد عام 1979، سوري) وهو الرّأس المُدبّر
م. ش. (مواليد عام 2004، سوري).

وبتاريخ 2-7-2024 وفي مدينة عاليه، وبعد عملية رصد ومراقبة، أوقفت قوة من هذه الفصيلة الأول على متن دراجة آليّة، وألقت القبض على الثاني على متن سيارة نوع "تويوتا".

وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بتهديد الضحية وابتزازها بغية الحصول على مبالغ مالية. وأضاف أنّه كان يريد خطف ابنها القاصر في حال لم تدفع له ما يريده، وذلك بالاشتراك مع المدعو: - م.ج. (مواليد عام 1983، سوري).

كما اعترف (م. ش.) بأنه على علم بما يقوم به (ب. ع.).

أخبار لبنان

أمن وقضاء

وابتزوها

وخططوا

ابنها...

LBCI التالي
عودة طوعية لحوالي ٣٥٠ نازح من عرسال
الجيش: توقيف 5 سوريين وتحرير 3 سوريات وطفل في مخيمَي بتدعي وبشوات - البقاع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-08

"أسوأ زميلة على الإطلاق"... سممت صديقتها بسبب هوسها بابنها: حادثة مروّعة بتفاصيل صادمة!

LBCI
منوعات
2024-07-03

أعطته جرعة كبيرة من المورفين... أم تعترف بقتل ابنها قبل وفاتها في واقعة مأساوية

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-30

إصابة أم وابنها بجروح مختلفة جراء إنهيار أجزاء من سقف المنزل عليهما بسبب جدار

LBCI
منوعات
2024-06-28

بكلمات مؤثرة... الملكة رانيا تُعايد ابنها في أحدث صورة مع زوجته الحامل (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:07

تعميم صورة مطلوب بجرم سرقة...

LBCI
أمن وقضاء
02:51

توقيف مروّج مخدرات في محلة طريق المطار

LBCI
أمن وقضاء
02:47

عودة طوعية لحوالي ٣٥٠ نازح من عرسال

LBCI
أمن وقضاء
16:38

الجيش: توقيف 5 سوريين وتحرير 3 سوريات وطفل في مخيمَي بتدعي وبشوات - البقاع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-09

نيكول الحجل في عيد ميلادها الـ40: فستان أحمر يُظهر حملها (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
17:47

وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية

LBCI
آخر الأخبار
03:26

المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة لـ"الجزيرة": أكثر من 30 جثة شهيد ملقاة بشوارع حي الرمال ومنطقتي الصناعة والكتيبة

LBCI
آخر الأخبار
07:23

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية ‏المستحدثة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:01

الموسوي في مقابلة مع CNN: ليس من مصلحة أحد أن يذهب إلى حرب شاملة

LBCI
أخبار لبنان
06:22

عطية: على الاجهزة الامنية حماية باصات الدولة... وندفع الاف الدولارات عن كل باخرة فيول بسبب التأخير

LBCI
أخبار لبنان
05:08

ميقاتي: تواعدنا على لقاء قريب في بغداد لمتابعة موضوع الكهرباء

LBCI
رياضة
13:30

إسبانيا تواصل تألقها وتحجز مقعدا في نهائي اليورو بانتظار الفائز بين إنكلترا وهولندا الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

حزب الله يحاول ردع اسرائيل نفسيا وتكنولوجيا

LBCI
أخبار دولية
13:24

حرب شعواء بسبب عضوية في الناتو لن تتحقق قريبا!

LBCI
أخبار دولية
13:22

الضباب أمام أبواب قصر ماتينيون والنور في آخر النفق … بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مفاوضات غزة... ضغوط أميركية مكثفة للتقدم نحو صفقة أسرى

LBCI
أخبار دولية
13:20

الحوثي يهدد السعودية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:37

الدولة العراقية سمحت بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة بالفيول اويل العراقي ما يسمح لبواخز الغاز اويل بتفريغ حمولتها في المعامل اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

بمواصفات عالمية… النقل المشترك في لبنان انطلق

LBCI
فنّ
02:30

بعد ولادة ابنتها... مايا نعمة تتعرض للانتقادات والسبب: مقطع فيديو؟!

LBCI
فنّ
02:54

فنان مصري يطلب الزواج من إليسا... وهذا كان ردّها!

LBCI
آخر الأخبار
17:47

وزيرة الخزانة الأميركية تقول في اجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي إنه يتعين على إسرائيل تحويل أموال المقاصة بشكل منتظم للسلطة الفلسطينية

LBCI
فنّ
05:11

ممثل مصري قدير يعلن اعتزاله: "اكتفيت من الفن" (صورة)

LBCI
أخبار دولية
13:20

الحوثي يهدد السعودية

LBCI
أخبار لبنان
12:49

اعتداءات تطال باصات الدولة… وهذا ما قاله سجيع عطية للـLBCI

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More