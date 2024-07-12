أمن الدولة أخلت محلّات يشغلها سوريّون في منطقة جبل البدّاوي

أخلت دوريّات من أمن الدولة في الشمال – مكتب المنية الضنيّة، محلّات يشغلها سوريّون في منطقة جبل البدّاوي.



وخُتمت بالشمع الأحمر بناءً على قرار السلطات المختصّة.

وسُلّمت بعض تلك المحلّات لأصحابها اللبنانيّين بعد استحصالهم على المستندات الرسميّة المناسبة.



