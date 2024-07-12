تدابير سير على الطريق الممتدّة بين مفرق الشويفات وجسر كفرشيما لمدة 3 أيّام

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه "إلحاقًا لبلاغنا السّابق بتاريخ 25/03/2024 المُتعلّق بتنفيذ إحدى الشركات المتعهّدة لأعمال تمديد قساطل مياه الشفة ما بين محطة الرّيشاني- مفرق الشويفات لغاية مصرف "سوسيته جنرال" سابقًا – جسر كفرشيما اعتبارًا من تاريخ 26/03/2024 ولغاية 26/06/2024، ستقوم الشّركة عينها في المكان المذكور بأعمال تمديد لقساطل المياه لمدّة /3/ أيّام".



وأوضحت هذه المديرية العامة أن هذه الاعمال التي ستنفّذ على المسلك الشرقي باتجاه جسر كفرشيما، ستؤدّي إلى اعتماد المسلك الغربي للسير بالاتجاهين.



وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.