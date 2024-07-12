الجيش: توقيف سوري لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك

أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت اليوم في منطقة الدورة السوري (ع.ح.) لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك واعتدائه على أحد ركابها.



وأكدت أن الجيش يواصل ملاحقة المخلين بالأمن لمنع التعرض للمواطنين وحافلات النقل المشترك.