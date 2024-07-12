الجيش: توقيف سوري لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك

بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة السوري (ع.ح.) لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك واعتدائه على أحد ركابها.
يواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن لمنع التعرض للمواطنين وحافلات النقل المشترك.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/TMmVgaHPRg
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 12, 2024
بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٢، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الدورة السوري (ع.ح.) لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك واعتدائه على أحد ركابها.
يواصل الجيش ملاحقة المخلين بالأمن لمنع التعرض للمواطنين وحافلات النقل المشترك.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/TMmVgaHPRg