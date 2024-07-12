الجيش: دهم منازل مطلوبين في ايعات - بعلبك وتوقيف 3 مواطنين وسوري

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة ايعات – بعلبك وأوقفت المواطنين (س. ز.) و(ع. ش.) و(م. ش.) لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية ورمانات يدوية وأعتدة عسكرية.
كما أوقفت السوري (ا.د.) لدخوله إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
سُلمت… pic.twitter.com/keSwzRbGC9
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 12, 2024
دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة ايعات – بعلبك وأوقفت المواطنين (س. ز.) و(ع. ش.) و(م. ش.) لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية ورمانات يدوية وأعتدة عسكرية.
كما أوقفت السوري (ا.د.) لدخوله إلى الأراضي اللبنانية خلسة.
سُلمت… pic.twitter.com/keSwzRbGC9