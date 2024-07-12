الجيش: دهم منازل مطلوبين في ايعات - بعلبك وتوقيف 3 مواطنين وسوري

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في بلدة ايعات - بعلبك وأوقفت المواطنين (س. ز.) و(ع. ش.) و(م. ش.) لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت أسلحة وذخائر حربية ورمانات يدوية وأعتدة عسكرية، كما أوقفت السوري (ا.د.) لدخوله إلى الأراضي اللبنانية خلسة.



وأفادت بأن المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.