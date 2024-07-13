إدانة أشخاص لبيعهم نظارات طبية وشمسية وعدسات لاصقة عبر منصات التواصل الإجتماعي دون ترخيص مسبق

بناءً على شكوى جزائية مقدمة من جمعية مجازي قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية في لبنان وإدعاء النيابة العامة في جبل لبنان، حكم القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان بتاريخ ٢٦/٦/٢٠٢٤ بإدانة عدد من الأشخاص لقيامهم ببيع نظارات طبية، نظارات شمسية، وعدسات لاصقة عبر منصات التواصل الاجتماعي دون ترخيص مسبق من وزارة الصحة، وهو جرم مزاولة المهن البصرية دون حق المنصوص عليه في المادة ٢٨ من القانون رقم ١٢١/٢٠١٩.وحذرت جمعية مجازي قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية في لبنان جميع مروجي الأدوات البصرية بدون ترخيص مسبق من وزارة الصحة، سواء كان ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال عرض هذه الأدوات في أي محل، أن هذا الفعل يعتبر جريمة جزائية يعاقب عليها القانون ويعرض مرتكبها للملاحقة والإدانة.وأكدت الجمعية احتفاظها بحقها في ملاحقة أي شخص يخالف هذا القانون.