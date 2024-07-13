العثور على جثتين على طريق الخردلي

عثر على جثتين مصابتين بعدة طلقات نارية داخل سيارتهما على طريق الخردلي محلة عين القصب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



ولم تعرف حتى الساعة هويتهما.



وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية وبوشر التحقيق في الحادث.