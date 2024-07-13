توقيف مواطن في قضية التهجم على حافلات النقل المشترك

اعلن الجيش اللبناني أنه إلحاقًا بالبيان السابق المتعلّق بتوقيف شخص لتهجُّمه على حافلة نقل مشترك في منطقة الدورة، وضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومنع التعرض للمواطنين وحافلات النقل المشترك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في المنطقة نفسها المواطن (ع.ر.) لتحريضه عددًا من الأشخاص على الاعتداء على هذه الحافلات.



بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.



وكانت عملت الـ LBCI أن الموقوف هو من آل رباح بعدما كانت اوقفت ليل امس عاملا سوريا لديه لتهجمه على حافلة نقل مشترك.