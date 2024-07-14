"حزب الله" و"أمل": الجيش يحقق في إشكال حي ماضي

أصدرت قيادتا "حزب الله" وحركة "أمل" بيانًا أعلنتا فيه أنه "على أثر الإشكال الفردي الذي حصل في منطقة حي ماضي، والذي تطور إلى اطلاق نار نتج منه إصابة الشهيد الحاج سمير قباني من طريق الخطأ، تدخل الجيش ونفذ انتشارًا واسعًا، وباشر التحقيق لتوقيف المتورطين."



وشددت القيادتان على ضبط الأمن من خلال القوى والاجهزة الامنية الرسمية.