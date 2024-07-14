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سلسلة توقيفات بملف تهريب سوريين
أمن وقضاء
2024-07-14 | 13:01
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سلسلة توقيفات بملف تهريب سوريين
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منهما دورية من مديرية المخابرات ٦٧شخصًا وفقًا لما يلي:
● توقيف المواطنَين (ي.ب.) و(م.م.) والسوري (س.ح.) في منطقة دير عمار – الشمال لقيادتهم ثلاث حافلات غير قانونية تُستعمل لتهريب السوريين.
● توقيف ٣٤ سوريًّا في منطقة دير عمار - الشمال لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.
● دهم خيم للنازحين السوريين في بلدة عرسال - البقاع وتوقيف ٣٠ منهم لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مطربا – الهرمل السوري (ب.م.) لانتمائه إلى عصابة الاتجار بالمخدرات التي يرأسها المطلوب (ع.ز.) الملقب بـ(أبو سلّة)، والموقوف مطلوب لدخوله الأراضي اللبنانية خلسة ومشاركته في إطلاق النار على دورية للجيش في حي الشراونة بتاريخ ٣ / ٦ / ٢٠٢٢، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين.
سُلّم الموقوفون وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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